Arriva a sorpresa un giovane talento argentino

Mentre si consumano le ultime ore di calciomercato tra l’attesa per gli annunci dei colpi Elmas e Højlund e la piccola speranza di vedere un ulteriore colpo last minute, la società azzurra – un po’ a sorpresa – avrebbe acquistato un giovanissimo talento argentino.

Lo riporta il quotidiano La Repubblica, secondo cui Manna avrebbe prelevato dalla Primavera della Juventus il diciassettenne argentino Francisco Baridò. Si tratta di un trequartista di piede sinistro, dalle caratteristiche offensive.

Colpo ovviamente di prospettiva, anche se il giornale riporta che: “Verrà aggregato al gruppo di Conte, con l’obiettivo di sorprendere“.