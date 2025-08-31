Sportitalia: Rabiot proposto anche al Napoli, la risposta del club

Interessante retroscena di mercato quello raccontato dalla redazione di Sportitalia, attraverso l’esperto di mercato Alfredo Pedullà.
Rabiot, il forte centrocampista francese in rotta con il Marsiglia di De Zerbi, sarebbe stato proposto nelle ultime ore anche al Napoli. La madre manager, la signora Veronique, avrebbe infatti proposto il figlio anche alla società di De Laurentiis; negativa la risposta azzurra, in mancanza di margini economici dopo le numerose operazioni di mercato.
Il francese resta la prima scelta di Allegri al Milan, possibili aggiornamenti nelle ultime ore di calciomercato.