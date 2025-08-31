Si complica la cessione di Cheddira: accordo saltato con Udinese e Cagliari

Non solo tanti acquisti per Manna, ma anche molti giocatori fuori dal progetto da piazzare alle migliori condizioni.
Il lungo periodo di calciomercato volge al termine, ancora poche ore per sistemare le ultime incombenze.
Cheddira sembrava ad un passo dall’Udinese, nonostante il tentativo del Cagliari. L’ultimo aggiornamento invece, ad opera del collega Accomando di Sportitalia su X, riporta del mancato accordo tra il giocatore ed entrambe le società interessate.
Un problema in più per Manna che dovrà trovare velocemente una sistemazione alternativa, dopo che Cheddira ha già rifiutato offerte dalla Grecia e dalla Germania per rimanere in Serie A.