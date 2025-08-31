Romano: “La clausola di Hojlund non è da 80 milioni”

Il giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, parla della clausola di Hojlund, ormai nuovo attaccante del Napoli, smentendo alcune voci. Ecco le sue parole: “C’è una clausola rescissoria, a me non risulta che sia da 80, per cui io credo che la cifra sia diversa. Non voglio ancora dirla, facciamo passare ancora qualche ora per i tifosi del Napoli. Il Napoli ha fatto un grande acquisto, ricordiamolo, 6 milioni più 44, ha preso un grande giocatore. Io, lo ripeto, sto commentando sulla clausola perché ne hanno parlato tutti gli altri. Nei prossimi giorni entriamo nel dettaglio, ma confermo al 100% che la clausola è valida comunque dal 2027, quindi non c’è da preoccuparsi, c’è da godersi il giocatore quest’anno, l’anno prossimo e spero per 100 anni per i tifosi del Napoli, perché è veramente un acquisto molto molto importante“.