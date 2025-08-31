Pedullà: ecco la cifra della clausola di Højlund

Il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà di Sportitalia ha riportato alcuni aggiornamenti in merito alla prima giornata napoletana del talento danese Rasmus Højlind.

Il ragazzo dopo le visite mediche a Villa Stuart è arrivato a Napoli, dove ha incrociato Manna. L’operazione non è mai stata a rischio, da quando è stato proposto agli azzurri lo scorso 18 agosto.

Dettaglio importante, sempre secondo Pedullà: la cifra decisa per la clausola rescissoria dell’ormai nuovo acquisto azzurra è stata stabilita in ben 90 milioni di euro.