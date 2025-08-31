GdS – Il motivo per cui Hojlund ha scelto il Napoli

Il Napoli si prepara ad accogliere, come nuovo attaccante, Rasmus Hojlund che prenderà il posto dell’infortunato Lukaku. Come rivelato dall’edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport, Hojlund ha scelto il Napoli per sentirsi di nuovo un giocatore importante e vuole mettersi in mostra in Champions League, dove alla sua prima stagione con il Man Utd ha segnato 5 gol in 6 partite. Inoltre, ha soprattutto intenzione di ritrovare la continuità che gli è mancata durante le sue due stagioni a Manchester.