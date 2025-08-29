Venerato: “Hojlund vuole solo andare al Napoli, non al Lipsia”

Come riportato da Ciro Venerato, giornalista RAI ed esperto di mercato, il Lipsia si è inserito per Rasmus Hojlund, obiettivo principale del Napoli per l’attacco. Tuttavia, l’attaccante danese classe 2003 vuole solo andare dalla squadra di Antonio Conte. Ecco le parole di Venerato: “Il danese Hojlund tiene duro: tramite il suo entourage (ora a Napoli con la dirigenza azzurra) ha ribadito la volontà di trasferirsi al Napoli e non al Lipsia. Nota a margine per qualche solone: confermato al cento per cento l’inserimento, in tarda mattinata, della Red Bull Lipsia, disposta a rilevare la punta del Manchester United. I Red Devils, però, restano con le mani legate finché il danese non confermerà di accettare solo il Napoli, dopo aver già detto no al Milan pochi giorni fa“.