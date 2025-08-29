Venerato: “Hojlund vuole solo andare al Napoli, non al Lipsia”

Scritto da:
Alessio Grossi
-

Come riportato da Ciro Venerato, giornalista RAI ed esperto di mercato, il Lipsia si è inserito per Rasmus Hojlund, obiettivo principale del Napoli per l’attacco. Tuttavia, l’attaccante danese classe 2003 vuole solo andare dalla squadra di Antonio Conte. Ecco le parole di Venerato: “Il danese Hojlund tiene duro: tramite il suo entourage (ora a Napoli con la dirigenza azzurra) ha ribadito la volontà di trasferirsi al Napoli e non al Lipsia. Nota a margine per qualche solone: confermato al cento per cento l’inserimento, in tarda mattinata, della Red Bull Lipsia, disposta a rilevare la punta del Manchester United. I Red Devils, però, restano con le mani legate finché il danese non confermerà di accettare solo il Napoli, dopo aver già detto no al Milan pochi giorni fa“.

Articolo precedenteIl Mattino – Due questioni bloccano la chiusura dell’affare Hojlund-Napoli
Articolo successivoNapoli – Cagliari: curiosità e statistiche

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE