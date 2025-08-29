Romano: “Per Hojlund al Napoli manca ancora il via libera, il motivo”

Scritto da:
Alessio Grossi
-

Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, il via libera per portare Hojlund al Napoli non è ancora arrivato, visto che ci sono ancora pendenze con il Man Utd sull’ingaggio dell’attaccante. Ecco le parole di Romano: “Si sta aspettando ancora un via libera definitivo da Rasmus Hojlund perché sappiamo che c’è questo discorso che riguarda le pendenze con il Manchester United sul suo ingaggio, quindi tutti aspettano: il Napoli, il giocatore stesso, gli agenti, tutti aspettano un via libera e noi, finché non arriva quel via libera, siamo tutti in attesa di poter dire che Hojlund è fatta al Napoli, ma manca quel passaggio lì ancora, prima dell’ultimo ok“.

