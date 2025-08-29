Romano: “Per Hojlund al Napoli manca ancora il via libera, il motivo”

Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, il via libera per portare Hojlund al Napoli non è ancora arrivato, visto che ci sono ancora pendenze con il Man Utd sull’ingaggio dell’attaccante. Ecco le parole di Romano: “Si sta aspettando ancora un via libera definitivo da Rasmus Hojlund perché sappiamo che c’è questo discorso che riguarda le pendenze con il Manchester United sul suo ingaggio, quindi tutti aspettano: il Napoli, il giocatore stesso, gli agenti, tutti aspettano un via libera e noi, finché non arriva quel via libera, siamo tutti in attesa di poter dire che Hojlund è fatta al Napoli, ma manca quel passaggio lì ancora, prima dell’ultimo ok“.