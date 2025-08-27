Sky Sport – ” Si cerca l’intesa definitiva per Hojlund, le ultime “

Luca Marchetti, giornalista Sky, ha riportato delle interessanti novità di mercato, in merito alla trattativa del Napoli per Rasmus Hojlund a Sky Sport 24. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Il Napoli sta parlando con il Manchester United in queste ore per arrivare ad un’intesa definitiva per Hojlund. Il club azzurro vorrebbe inserire delle clausole per rendere obbligatorio il riscatto: qualificazione in Champions e numero di partite giocate daò calciatore che farà con la maglia del Napoli. Quindi il contributo che lo stesso Hojlund darà per conquistare un posto in Champions League nella prossima stagione. Il Manchester United sta cercando di togliere il numero di presenze, ma è una trattativa aperta e magari possono essere inserite ulteriori situazioni per andare a chiudere l’operazione, che sarà intorno ai 40-45 tra prestito e obbligo di riscatto. Hojlund ha già dato l’ok al Napoli, poi si andrà allo scambio di documenti per fare arrivare il giocatore magari entro il fine settimana e non fare le corse nell’ultimo giorno di mercato, che chiude lunedì alle 20”.