Il Mattino – ” Napoli, ecco cosa manca per chiudere Hojlund “

L’edizione odierna de il Mattino ha riportato delle interessanti novità in merito alla trattativa per Rasmus Hojlund, attaccante danese. Mancano ancora dei dettagli da discutere con il Manchester United, afferma il quotidiano. Ecco un estratto dell’articolo:

“Il Napoli ha ribadito la volontà del prestito con diritto di riscatto. Che può poi tramutarsi in obbligo solo al raggiungimento di determinate condizioni, non impossibili, ma pur sempre condizioni eventuali. Da parte sua, lo United ha ribadito ancora la voglia di inserire solo l’obbligo evitandosi qualsiasi condizione. Una formula a cui il Napoli ha detto no”.