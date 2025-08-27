Gds – ” Napoli, si cerca di fare il possibile per consentire a Hojlund di esserci con il Cagliari”

Il Napoli vuole fare in fretta. Questo bè quanto evince dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che ha svelato delle novità in merito alla trattativa per Rasmus Hojlund: l’obbiettivo è quello di averlo già a disposizione per la partita di sabato contro il Cagliari. Ecco un estratto dell’articolo:

“Il Napoli vuole fare di fretta, per consentire a Hojlund di fare le visite mediche e di essere (possibilmente) al Maradona per la sfida con il Cagliari: il last minute non è una ipotesi elettrizzante, genera tensione e anche un pizzico di incertezza. Ma il percorso non può prevedere ulteriori modifiche, ora con il Manchester United c’è da accordarsi ancora per sistemare i cosiddetti ultimi dettagli”.