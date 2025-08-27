Gds – ” Napoli, il contratto di Hojlund è pronto: 36 pagine da visionare e firmare ! “

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha riportato un’interessante curiosità in merito alla trattativa Hojlund-Napoli, in maniera specifica riguardo il contratto che il danese dovrà firmare: sarà di 36 pagine! Ecco un estratto dell’articolo:

“Hojlund ha detto sì e questo può anche aiutare a tirare un sospiro di sollievo, dopo che il Napoli si è speso in lungo e in largo: il contratto, che sta pronto da qualche parte con le sue 36 pagine, andrebbe firmato, si è partiti dal basso, si fa per dire, dai 3,5 milioni di euro e si è arrivati intorno ai cinque con scadenza 2030. Però adesso tocca rimischiare il carteggio, adeguarlo o aggirarlo secondo i nuovi desideri dello United e sperare che basti”.