Da Milano – ” Prevista oggi una call tra Napoli e Lipsia per chiudere la trattativa per Elmas “

Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato, ha riportato delle importanti novità in merito alla trattativa del Napoli con il Lipsia per il ritorno di Eljif Elmas in azzurro. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Prevista per oggi una call conference tra Napoli e Lipsia per provare a chiudere l’affare Eljif Elmas: prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 11-12 milioni di euro. Elmas ha già concordato le condizioni personali con il Napoli e sta spingendo per tornare il prima possibile”.