Cds – ” Slittano le visite mediche di Hojlund: ecco il motivo “

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha riportato delle importanti novità in merito alla trattativa del Napoli per Rasmus Hojlund, svelando un dettaglio importante in merito alla possibile data delle visite mediche del danese con il club azzurro. Ecco un estratto dell’articolo:

“Parallelamente, però, è stata blindata l’intesa personale con Hojlund e il suo entourage, di cui una figura essenziale è rappresentata da suo padre Anders, un tempo attaccante come suo figlio: tutte le caselle sono andate a posto e così quando Napoli e United avranno chiuso l’accordo, Rasmus potrà volare a Roma per sostenere le visite mediche. Per la verità il club di De Laurentiis sperava di poterle organizzare in giornata, ma la complessità dell’operazione ha obbligato lo slittamento”.