Cds – ” Napoli, Hojlund convinto dal progetto di Antonio Conte “

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato un interessante retroscena in merito alla trattativa Hojlund-Napoli: Antonio Conte si sarebbe mosso in prima persona per convincere l’attaccante danese. Ecco un estratto dell’articolo:

“Rasmus Hojlund si è convinto dinnanzi al progetto che gli sarebbe stato illustrato da Antonio Conte in persona, garante tecnico di un’operazione che vogliono praticamente tutti ma che ha i suoi tempi: adesso, è il momento del conto alla rovescia, che non ha scadenze, se non quella del primo settembre”.