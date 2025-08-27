Biasin a TMW – ” Il Napoli ha risolto il problema Lukaku in poco tempo, questo fa una grande società ! “

Fabrizio Biasin, giornalista, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb ha parlato anche del Napoli, soffermandosi sull’operato della società nel calciomercato, elogiando la tempestività del club per sostituire l’infortunato Romelu Lukaku. Ecco un estratto del suo editoriale:

“Il Napoli si è trovato di fronte a un problema improvviso, l’infortunio di Lukaku. Lo ha risolto (lo sta risolvendo) in 5 minuti con Hojlund, sempre più vicino ai campioni d’Italia e con una formula assolutamente interessante (prestito con obbligo di riscatto condizionato a cifre di poco superiori ai 40 milioni). Questo fa una grande società”.