Sportmediaset – Rinnovo Politano ci siamo! L’esterno si legherà agli azzurri fino al 2028

Matteo Politano è pronto a legarsi al Napoli fino al 2028. Lo riporta Sportmediaset sul proprio sito ufficiale: “Matteo Politano e il Napoli hanno trovato l’accordo per il rinnovo del contratto. La nuova scadenza è stata fissata per giugno 2028 con medesimo ingaggio da 3,5 milioni di euro. L’aumento era già previsto per questa stagione in quanto si trattava di un accordo pluriennale con ingaggio a salire.