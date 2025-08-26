Hojlund in panchina con il Cagliari? Tuttosport: “Si lavora per averlo subito a disposizione”

Il Napoli in questo ore sta cercando di chiudere tutti gli accordi con il Manchester United e Hojlund per metterlo subito a disposizione di Antonio Conte. Come riporta Tuttosport, l’obiettivo del Napoli è portarlo già in panchina sabato contro il Cagliari: “L’accordo con lo United è stato raggiunto sulla base di un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi: gol, presenze e qualificazione alla prossima Champions League. 5 milioni per il prestito più 40 per l’eventuale riscatto. Contrato di 5 anni per il ragazzo a 4,5 milioni netti a stagione più bonus. Contatti costanti tra i due club per finalizzare al più presto l’operazione e mettere subito a disposizione il calciatore per la prossima partita con il Cagliari prima della sosta”.