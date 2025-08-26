Abbandonata la pista Juanlu Sanchez? Schira: “Mazzocchi vuole restare e Conte lo apprezza”

Come riporta Nicolò Schira su X, la permanenza di Pasquale Mazzocchi al Napoli sta diventando sempre più probabile: “Le possibilità di Pasquale Mazzocchi di rimanere al Napoli stanno aumentando nonostante le numerose offerte ricevute nelle ultime settimane da altri club di Serie A (Sassuolo, Pisa, Cagliari, Cremonese). Il terzino vuole restare e Antonio Conte lo apprezza come vice di Di Lorenzo”. Dopo l’infortunio di Lukaku, le attenzioni del Napoli si sono concentrate su un nuovo attaccante e la trattativa per Juanlu Sanchez si è arenata. Il terzino destro del Siviglia potrebbe non essere più un obiettivo primario del Napoli, che potrebbe confermare nuovamente Mazzocchi sulla fascia destra.