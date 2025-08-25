Rai: ottimismo su Hojlund, anche Vlahovic tra le alternative

Consueto appuntamento ieri in tarda serata con “La Domenica Sportiva“, nel corso della trasmissione è intervenuto il giornalista esperto di mercato Ciro Venerato che ha dettagliato sulla vicenda che riguarda la trattativa tra gli azzurri e il centravanti danese Hojlund, individuato come profili adatto a sostituire l’infortunato Lukaku.

Ecco le parole di Venerato: “Sono almeno 4-5 giorni che il Napoli lavora solo a questo obiettivo. Hojlund chiede un ingaggio di 6 mln netti, il Napoli ne offre 5“. E ancora: “Per quanto riguarda il cartellino è tutto fatto con lo United sulla base di 5 mln di prestito oneroso e 45 di riscatto“. Aspetto importante questo, con il giocatore che pretende l’obbligo e “Il Napoli ha aperto a questa possibilità, dopo l’OK di De Laurentiis a Manna“.

Sembra trapelare ottimismo, oggi la trattativa dovrebbe segnare una svolta decisiva. Intanto il Napoli si cautela sondando altri nomi, più facili da raggiungere quali Dovbyk, Jackson e Embolo. Discorso a parte per il serbo Vlahovic in scadenza con la Juventus, pista clamorosa da ultimi giorni di mercato , nel caso saltasse l’accordo con Hojlund.