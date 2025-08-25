Rai: non solo Hojlund, ecco le altre trattative

Per gli ultimi giorni del calciomercato azzurro tiene certamente banco la vicenda del centravanti, ed in particolare la trattativa con il danese del Manchester United Rasmus Hojlund.

Ma la società guidata da De Laurentiis deve ancora completare l’organico e Manna è chiamato agli straordinari per accontentare le ultime richieste di Conte.

Ne ha parlato ieri in tarda serata alla “Domenica Sportiva” il collega esperto di mercato Ciro Venerato. Di seguito le sue parole: “Il Napoli ha congelato l’arrivo del terzino destro Juanlu che costa 18 mln e bloccato la cessione di Zanoli all’Udinese. Il tutto dipenderà da quanto verrà speso per Hojlund“.

Al Napoli serve anche almeno un centrocampista, ecco i nomi: “Si continua a chiedere Elmas al Lipsia, ma solo in diritto di riscatto, per non forzare troppo la mano sul bilancio; l’alternativa è Brescianini, vecchio pallino di Manna ma difficile, visto che è legato all’eventuale passaggio di Musah dal Milan all’Atalanta“.