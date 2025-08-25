Mediaset – ” Hojlund, il Napoli spinge. Anche McTominay fa pressing per convincerlo “

Sul sito Sport Mediaset sono state riportate delle novità in merito alla trattativa Napoli-Hojlund, che sembra essere sempre di più in via di definizione. Ecco un estratto:

“È sceso in campo anche McTominay, su compagno di squadra per una stagione al Manchester United, per convincere Rasmus Hojlund a raggiungerlo a Napoli. Una chiamata partita sabato dal telefono dello scozzese e un like social dell’attaccante a un post di Scott infiamma il popolo azzurro e fa ben sperare la dirigenza, che ha individuato nel danese il sostituto dell’infortunato Lukaku. Il Napoli è pronto per l’assalto decisivo al giocatore a una settimana dalla conclusione della sessione estiva del mercato. Hojlund, come si sa, vuole l’obbligo di riscatto e il club di De Laurentiis è pronto ad accontentarlo, inserendo l’opzione di obbligo legato a determinati obiettivi. Con lo United ballano 10 milioni – gli azzurri ha messo sul piatto 5 milioni per il prestito e 35 di obbligo di riscatto, gli inglesi ne chiedono 45 per il riscatto – e c’è ancora da lavorare sul fronte dell’ingaggio per il giocatore: 4,5 milioni la proposta contro i 6 della richiesta. Ma in casa Napoli c’è ottimismo per la buona riuscita dell’operazione, che regalerebbe a Conte il rinforzo in attacco dopo il lungo stop cui sarà costretto BigRom”.