Gds – ” L’Udinese aspetta il via libera del Napoli per Zanoli “

Alla fine l’Udinese ha vinto la concorrenza del Bologna per Alessandro Zanoli, terzino del Napoli. Infatti, dopo che il club rossoblù ha definito l’acquisto di Zortea dal Cagliari, ha lasciato strada spianata al club friulano per il giocatore azzurro. Si attende semplicemente il via libera del Napoli, che prima deve trovare il sostituto adatto: il profilo cercato da tempo è quello di Juanlu Sanchez, terzino del Siviglia con il quale si è in trattativa da diverso tempo. A riportare la notizia è la Gazzetta dello Sport.