Cds – ” Il Napoli continua a lavorare per Elmas, sullo sfondo rimane l’opzione Brescianini “

Il Napoli continua a lavorare sul mercato, alla ricerca di un altro centrocampista da consegnare al mister Antnio Conte, per completare il reparto. Tra i profili seguiti dal club azzurro, spicca il nome di Elmas, ex giocatore del Napoli finito di nuovo nei radar del club partenopeo. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ecco un estratto dell’articolo:
“Il Napoli continua il pressing sul Lipsia per Elif Elmas, 25 anni. È lui il jolly prescelto per rinforzare il lato sinistro dell’attacco, per assicurare un’alternativa a centrocampo e magari anche alla trequarti. Parallelamente, però, con l’Atalanta resta aperto il binario per Marco Brescianini, 25 anni: l’uno esclude l’altro”.