Repubblica – Domani potrebbe essere l’Hojlund-Day per il Napoli

L’edizione odierna del quotidiano La Repubblica, riporta novità importanti novità riguardo l’affare Hojlund-Napoli. Nelle prossime ore, infatti, la trattativa potrebbe sbloccarsi: il Man Utd ha accettato la proposta del Napoli, adesso si aspetta solo il sì definitivo dell’attaccante danese. Domani potrebbe essere il giorno decisivo e Hojlund è già pronto a volare in Italia per le visite mediche con il Napoli. Sarebbe, dunque, un ritorno in Serie A per lui che ha giocato per l’Atalanta nella stagione 2022/23, prima di giocare al Man Utd per due stagioni.