Il Milan forse ha trovato l’attaccante: Conrad Harden molto vicino

Scritto da:
Vincenzo Fenza
-
fonte foto; Ac Milan

Il nuovo Milan di Allegri ieri ha toppato l’esordio in Campionato, perdendo contro la Cremonese al Meazza. Intanto anche il calciomercato non riserva finora soddisfazioni al popolo milanista: continua la caccia all’attaccante; dopo vari nomi irraggiungibili per tanti motivi, la quadra sembrava essere stata trovata con il nigeriano Boniface, il forza al Bayer Leverkusen. Invece, il ragazzo dopo due giorni di visite mediche, ha fatto dietrofront; evidentemente i problemi patiti nelle ultime due stagioni non sono stati ancora del tutto superati.

Intanto Allegri aspetta la sua prima punta. Notizia della serata è il concreto interesse per l’attaccante danese appena ventenne dello Sporting Lisbona Conrad Harden. Lo riporta anche l’esperto di mercato Matteo Moretto sul suo profilo X: pare in dirittura di arrivo la trattativa tra i due club, sulla base di 24 milioni + i consueti bonus.

Articolo precedenteStasera si gioca Juventus- Parma, ecco le formazioni ufficiali
Articolo successivoPrimi tempi: Il Parma impatta allo Stadium, Pisa in vantaggio a Bergamo

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE