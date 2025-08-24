Il Mattino – La fumata bianca per la trattativa Juanlu-Napoli rischia di non arrivare

Come riportato nell’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, il passaggio di Juanlu al Napoli rischia di non avvenire. Il terzino spagnolo potrebbe essere inserito da Matias Almeyda, allenatore del Siviglia, tra i convocati per la partita di domani sera degli andalusi contro il Getafe: da ricordare che lo scorso fine settimana, Juanlu ha giocato la trasferta contro l’Athletic Bilbao dal primo all’ultimo minuto. Nel frattempo, il Napoli è indispettito dai continui ripensamenti della controparte. Le attenzioni del club Partenopeo sono su altre trattative (Hojlund, Elmas) quindi non c’è un ultimatum: ma la fumata bianca per Juanlu rischia di non arrivare.