Il Mattino – Brescianini può essere una soluzione low cost per il Napoli

Come riportato nell’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, il Napoli sta cercando di rinforzare il centrocampo e una soluzione alternativa potrebbe essere Marco Brescianini. Il centrocampista dell’Atalanta può essere una soluzione low cost per il club Partenopeo che potrebbe puntare su un prestito con riscatto. Da ricordare che l’anno scorso, il centrocampista classe 2000 fu ad un passo dal lasciare il Frosinone per diventare un nuovo centrocampista del Napoli, ma un cambio di idee da parte del club gialloblu fece saltare l’accordo alle fasi finale e il giocatore andò all’Atalanta.