Venerato alla Rai : ” Il Napoli è in pressing per Hojlund, ecco la posizione del calciatore “

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato delle importanti novità di mercato in merito al Napoli sul sito della Rai. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Proseguono i contatti tra Manchester United e Napoli per il danese Hojlund. Prestito oneroso da cinque milioni con diritto fissato a 40 senza obbligo condizionato. Da queste premesse parte il Napoli. I Red Devils possibilisti su formula e cifra (da discutere cifre esatte del prestito e rate successive al possibile riscatto) ma il vero dominus della trattativa resta il calciatore che gradirebbe maggiori garanzie per la stagione successiva. Si sta lavorando con gli agenti proprio per sbrogliare questa matassa. Ma il Napoli dopo il no per Zirkzee ha scelto Hojlund come prima opzione. È l’unico che può arrivare non a titolo definitivo e non ha problemi di lista. Arriva un cauto ma costante ottimismo dall’entourage del terzino destro del Siviglia Juanlu. I due club sarebbero più vicini ad un accordo. C’è ancora da trattare e limare diversi aspetti, ma ora dopo ora le distanze si assottigliano secondo l’entourage dello spagnolo”.