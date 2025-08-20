Venerato alla Rai – ” Hojlund è il primo obbiettivo del Napoli “

Ciro Venerato, giornalista, ha riportato sul sito della Rai delle interessanti novità in merito al futuro di Rasmus Hojlund, attaccante del Manchester United conteso da diverse squadre, in primis il Napoli e il Milan. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Arrivano smentite da casa Milan. Il club rossonero non ha proposto nessun obbligo legato al riscatto di Hojlund, confermando la stessa formula fatta poche settimane fa al Manchester United. Non a caso il d.s.Tare è tornato alle carica cercando profili alternativi al danese (Vlahovic in primis, Allegri in pressing). Hojlund resta il primo obiettivo azzurro. La scelta spetta solo alla punta, ma Milan e Napoli fino a stamattina hanno proposto l’identica formula. Nessun obbligo rossonero. Pensieri e parole provenienti da casa Milan”.