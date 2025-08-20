Sky Sport – ” Sostituto Lukaku, ecco i profili seguiti da Manna “

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato delle possibili strategie di mercato del Napoli nel corso di Sky Sport 24. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Dopo aver lasciato sedimentare un po’ tutte le informazioni raccolte nelle ultime ore, il Napoli sta facendo una valutazione complessiva sui tanti profili presi in considerazione. Possiamo quasi togliere dalla lista Krstovic, che sembra ormai molto vicino all’Atalanta. Rimane aperto il discorso legato a Hojlund, come abbiamo detto, ma anche a Embolo del Monaco. C’è stata una chiacchierata anche su Pinamonti, e di Piccoli sondaggi esplorativi sono stati fatti con il Cagliari. Oggi si è aggiunto anche il nome di Mateta, del Crystal Palace: un profilo diverso, con un costo stimato di almeno 40 milioni di euro. Sono informazioni che il Napoli ha immagazzinato. Ora toccherà al direttore sportivo e all’allenatore ragionarci sopra per trovare la soluzione migliore. L’obiettivo è tenere conto sia delle caratteristiche tecniche dei giocatori, sia del tipo di investimento che il club è disposto a fare. Questo perchè l’infortunio di Lukaku ha cambiato i piani: sarebbe stato lui il titolare del Napoli, quindi ora bisogna trovare un sostituto almeno per la prima parte della stagione. “