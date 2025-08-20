Il Mattino – ” Napoli, contatti con il Genk per Arokodare. Ecco la richiesta del club belga “

L’edizione odierna de il Mattino si è soffermata sul mercato del Napoli, che è alla ricerca di una punta per sostituire Romelu Lukaku, reduce da un brutto infortunio alla gamba. Tra i profili attenzionati, ci sarebbe anche Tolu Arokodare, attaccante del Genk. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Ieri pomeriggio, call tra il club azzurro e il Genk per Tolu Arokodare, classe 2000. La valutazione del cartellino è tra i 20 e i 25 milioni di euro. Arokodare è stato proposto anche al Milan, ma il Napoli ieri sera è stato contattato da alcuni suoi intermediari. Alto 1,97, nell’ultima stagione ha collezionato 45 presenze, segnando 23 reti e servendo 7 assist”.