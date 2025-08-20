Il Mattino – ” A Firenze si teme un assalto del Napoli per Moise Kean, la situazione “

L’edizione odierna de il Mattino ha rivelato un’interessante novità di mercato in merito al Napoli, o per essere più precisi una suggestione di mercato. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano, a Firenze si teme un assalto last-minute per Moise Kean. Prima di compiere un tentativo, però, c’è la necessità di scoprire con certezza i tempi di recupero di Romelu Lukaku, soprattutto se si rende necessario l’intervenuto chirurgico o meno. Rimane comunque un’operazione di mercato difficile, dato che servirebbero almeno 50 milioni per il cartellino e 4 per l’ingaggio dell’attaccante.