Gds – ” Lukaku preferisce evitare l’operazione, spera nella terapia conservativa “

L’edizone odierna della Gazzetta dello Sport ha riportato delle importanti novità in merito all’infortunio di Romelu Lukaku. Infatti, secondo la rosea, l’attaccante belga vorrebbe evitare l’operazione chirurgica, che rischia di allungare ulteriormente i tempi di recupero. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Lukaku vorrebbe abbracciare il percorso più corto, vorrebbe evitare di entrare in sala operatoria, non impazzisce all’idea di un intervento chirurgico, spera che la terapia conservativa faccia effetto, e per il momento, poi si sa che le notti portano sempre consigli, si vedrà . E la decisione, chiaramente, non è definitiva, non può ancora esserlo, perché s’impone adesso una meditazione prolungata, un dialogo con il Napoli, semmai anche con i dottori che gli sono stati al fianco per anni nella sua carriera in Nazionale, con tutti quelli che sono in grado di suggerire una opzione, e soprattutto con se stesso”.