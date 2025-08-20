Clamoroso, anche Manna si è infortunato ! Gds – ” Sottoposto a intervento chirurgico “

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha riportato una clamorosa notizia in merito al ds azzurro: infatti, secondo la rosea, Giovanni Manna avrebbe subito un infortunio al tendine d’achille facendo footing, ed è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Ecco un estratto dell’articolo:

“Manna ha accusato un problema al tendine d’Achille che ha richiesto un intervento chirurgico. Così è stato operato dal dottor Ugo Camilleri alla clinica Ruesch. L’intervento è perfettamente riuscito e Manna è stato rassicurato: sarà presto dimesso e potrà viaggiare con la squadra alla volta di Reggio Emilia, dove il Napoli sabato affronterà il Sassuolo per la prima giornata di campionato, ma con l’ausilio delle stampelle. Nemmeno l’operazione, comunque, ha distolto il direttore sportivo dai propri doveri. Manna, infatti, anche dopo esser stato sotto i ferri, ha continuato a lavorare dal lettino della clinica per consegnare quanto prima a Conte un’altra soluzione in attacco”.