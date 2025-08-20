Cds – ” Napoli, sfuma Miretti ? Ecco la decisione “

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha rivelato delle importanti novità di mercato riguardo la trattativa del Napoli per Fabio Miretti. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano, il centrocampista avrebbe comunicato alla Juventus la volontà di rimanere. Ecco un estratto dell’articolo:

“È stato il Napoli a muoversi più concretamente rispetto agli altri poiché Giovanni Manna, direttore sportivo azzurro, lo conosce da anni avendolo avuto alle dipendenze già dal settore giovanile bianconero. I contatti sono partiti a giugno, incontrando la disponibilità del centrocampista che nella scorsa stagione ha fatto molto bene al Genoa, finendo in crescendo al netto di un problema fisico alla spalla”.