Cds – ” Napoli, occhi su Hojlund ma attenzione alla concorrenza del Milan “

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha rivelato delle importanti novità in merito al Napoli, che dopo il brutto infortunio di Romelu Lukaku è alla ricerca di un sostituto adeguato. Tra i profili attenzionati ci sarebbe quello di Ramsus Hojlund, attaccante del Manchester United che ha però attirato l’interesse sia del Milan che del Fulham, club di Premer League. I rossoneri sono più avanti nella trattativa, e per questo il Napoli deve accelerare i tempi, se si vuole portare a casa la punta danese.