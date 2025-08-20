Cds – ” Napoli, la pista Vlahovic è difficilmente percorribile. Due aspetti bloccano la trattativa “

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha rivelato delle importanti novità in merito all’interesse del Napoli per Dusan Vlahovic, attaccante in rotta con la Juventus e destinato alla cessione. Nonostante ciò, sarà quasi impossibile vedere l’attaccante serbo vestire la maglia azzurra. Ecco un estratto dell’articolo, che ne spiega i motivi:

“Per Dusan Vlahovic la Juve non fa sconti, nonostante non lo consideri intoccabile: servono almeno 35 milioni, senza contare l’ingaggio monstre da 12 milioni che il serbo percepisce a Torino. E poi c’è la volontà del giocatore, che non ha nessuna intenzione di muoversi. Una pista, dunque, destinata a spegnersi sul nascere”.