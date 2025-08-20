Cds – ” Napoli, il Lens sta chiudendo per il sostituto di Diouf: i dettagli “

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha rivelato delle importanti novità in merito alla trattativa del Napoli con Lens per Andy Diouf. Trattativa che resta aperta, ma non c’è ancora l’accordo definitivo tra i due club. Ecco un estratto dell’articolo:

“Il Lens è vicino a chiudere per Sangaré dal Rapid Vienna, individuato come sostituto di Andy Diouf (22). Quest’ultimo è seguito da tempo dal Napoli, che lo considera una delle pedine ideali per rafforzare la mediana. Il francese ha la valigia pronta, ma i costi non sono bassi: non meno di 20 milioni, cifra più o meno giò messa sul tavolo dagli azzurri. Una trattativa che resta aperta”.