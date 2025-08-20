Biasin a TMW – ” Vlahovic sarebbe un’ottima mossa per il Napoli “

Fabrizio Biasin, giornalista, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb ha espresso la sua opinione in merito a uno dei temi di mercato più caldi degli ultimi giorni, cioè della ricerca del Napoli di un attaccante per sostituire l’infortunato Romelu Lukaku. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Una settimana, anzi meno, al via della rumba. Due, anzi meno, alla fine del mercato. E due notizie le abbiamo date. Fine delle notizie. Ora altro. L’infortunio di Lukaku è una discreta tegola per i campioni d’Italia che, quantomeno, possono sfruttare la finestra di mercato ancora aperta per mettere una pezza. Lo faranno, perché a Napoli hanno dimostrato con i fatti di non voler lasciare nulla d’intentato. I nomi si sprecano: è stato contattato Pinamonti, Hojlund è una possibilità concreta, piace pure Arokodare del Genk (20-25 milioni) e Mitrovic è un’altra carta spendibile. Il qui presente pensa che Vlahovic potrebbe essere un’ottima mossa, ma sa anche di essere tra i pochi a pensarlo”.