Venerato alla Rai – ” Napoli, per l’attacco si valutano 4 profili “

Ciro Venerato, giornalista esperto di mercato della Rai, ha fatto il punto della situazione sul mercato del Napoli. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni fatte nel corso del programma ” La Domenica Sportiva “:

po “Il Napoli è preoccupato per Lukaku, visto che l’infortunio sembra più serio del previsto. Bisogna capire se è uno stop importante di due mesi o un lunghissimo stop e questo ci porta al mercato. Il Napoli sta valutando cosa fare per l’attaccante, vista la cessione di Simeone ed è rimasto solo Lucca. Il Napoli valuta se acquistare un giocatore di un discreto profilo oppure un investimento più importante, se i tempi di recupero del belga fossero più lunghi. Questo blocca anche certe operazioni. Le voci che ci sono arrivate come possibile erede di Lukaku riguardano soprattutto il Manchester United, colloqui con gli agenti di Zirkzee e Hojlund. Voci su Jackson del Chelsea e Krstovic del Lecce. Sono profili diversi: qualcuno può muoversi in prestito e qualcun altro può essere ceduto a titolo definitivo. In base a quello che sarà il verdetto medico su Lukaku, il Napoli deciderà su chi andare in attacco”.