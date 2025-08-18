Tuttosport – ” L’infortunio di Lukaku è serio, il Napoli torna sul mercato “

L’edizione odierna di Tuttosport ha riportato delle novità in merito all’infortunio di Romelu Lukaku e delle tempistiche relative all’infortunio, rimediato nell’ultima amichevole contro l’Olympiakos. Di seguito un estratto dell’articolo:
“L’infortunio occorso in amichevole contro lOlympiacos a Romelu Lukaku rischia di essere più serio del previsto. Qualora lo stop dovesse essere di almeno due mesi, il Napoli potrebbe tornare subito sul mercato per prendere un attaccante di scorta. Magari in prestito con diritto di riscatto o un low cost”.