TMW – ” Napoli, spunta l’idea Kristovic per l’attacco “

Idea Kristovic per il Napoli ? A quanto pare si, secondo quanto riportato dal sito Tuttomercatoweb, che ha riportato di un presunto interesse del club azzurro per l’attaccante del Lecce. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Il nome di Krstovic è infatti stato fin qui accostato un po’ a tutti (almeno tra le big del nostro campionato) ma in fondo, davvero, a nessuno. Le cose potrebbero però cambiare: c’è l’Atalanta che sta trovando difficoltà nel chiudere Muniz con il Fulham nonostante le buone sensazioni dei giorni scorsi, e che potrebbe quindi fiondarsi sul montenegrino. La Roma e Gasperini lo desiderano da tempo, ma senza che parta Dovbyk il suo arrivo è a oggi praticamente impossibile. Occhio alla pista Napoli, che potrebbe ravvivarsi dopo l’infortunio a Lukaku, e chissà che non si riaprano i discorsi con il Milan nel caso di problemi sugli altri fronti.”