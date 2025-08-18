Roma beffata, Sky – ” Sancho dice no alla Roma ! “

Alla fine Jadon Sancho ha rifiutato il trasferimento alla Roma. Il giocatore inglese, seguito in passato anche dal Napoli, non ha dato l’ok per il suo passaggio ai giallorossi, che rimangono quindi beffati. A riportarlo è Gianluca di Marzio, ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Jadon Sancho non andrà alla Roma. L’esterno inglese ha deciso di non dare l’ok per il trasferimento in giallorosso. Non sarà quindi il giocatore del Manchester United un nuovo rinforzo per la rosa a disposizione di Gasperini per la prossima stagione. Giallorossi che, intanto, continuano a lavorare per arrivare a Bailey dell’Aston Villa”.