Repubblica – ” Napoli, per l’attacco Manna cerca l’occasione dalla Premier League, i dettagli “

L’edizione odierna online de la Repubblica ha riportato delle importanti novità di mercato per quanto riguarda il Napoli, che sta sondando diversi profili per l’attacco dopo l’infortunio di Romelu Lukaku. Secondo il quotidiano, il club azzurro starebbe seguendo con attenzione Zirkzee, Hojlund e Nicolas Jackson, con la speranza di poter imbastire le trattative sulla base di un prestito secco. Si valutano anche Dovbyk e Kristovic.