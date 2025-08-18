Repubblica – ” Giornate decisive per il centrocampista, Diouf e Musah gli obbiettivi “

L’edizione odierna de la Repubblica si è soffermata sul mercato del Napoli per il centrocampo. Il club azzurro, secondo il quotidiano, ha messo nel mirino uno tra Yunus Musah del Milan e Andy Diouf del Lens. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Il mercato chiude il 31 agosto e un po’ di margine per completare l’organico c’è ancora. Sono giornate molto calde pure per l’acquisto di un centrocampista, con il giovane francese Andy Diouf che sta diventando la prima scelta. Ma il Lens resta fermo per ora sulla sua richiesta di 25 milioni: prendere o lasciare. Per Yunus Musah il Milan ne chiede invece 30. Di sicuro Conte ha bisogno di un altro mediano di quantità da alternare con Anguissa, che oltretutto a gennaio sarà indisponibile per la Coppa d’Africa”.