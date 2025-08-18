Il Mattino – ” Oggi arriva la risposta definitiva per Juanlu: è dentro o fuori “

Scritto da:
Francesco Napolitano
-
Moretto: "Juanlu-Napoli trattativa bloccata, vi spiego il perchè"

L’edizione odierna de il Mattino ha riportato delle novità in merito alla trattativa tra Napoli e Siviglia per Juanlu, terzino spagnolo da tempo cercato dal club azzurro. Ecco un estratto dell’articolo:

“Giovanni Manna non sarà a Villa Stuart semplicemente perché da oggi il gioco si fa duro. E il Napoli ha bisogno di fare sul serio. La trattativa Juanlu può trovare oggi una definizione in un verso o nell’altro: una non risposta del Siviglia complicherebbe le cose. Il calciatore ieri sera è andato in campo da titolare a Bilbao, protagonista in negativo anche dell’episodio del rigore che ha sbloccato il match per gli avversari. Conte spera di avere a disposizione le sue ali iberiche per la stagione che sta per cominciare, ma per Juanlu la discussione potrebbe portare con sé qualche giorno ancora: si è “interrotta” sabato e riprenderà oggi, all’indomani dell’esordio in campionato”.

Articolo precedenteIl Roma: “Il Napoli vola con gli spagnoli”
Articolo successivoBenitez alla Gazzetta – ” Scudetto ? Se lo giocheranno Napoli ed Inter. Ecco chi vede più avanti tra le due “

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE