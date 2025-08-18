Il Mattino – ” Napoli, per l’attacco si segue anche Nicolas Jackson “

L’edizione odierna de il Mattino ha svelato un altro possibile nome nella lista del Napoli per l’attaccante. L’infortunio di Lukaku ha infatti reso necessario al club di tornare sul mercato, e tra i profili sondati ci sarebbe anche Nicolas Jackson, punta del Chelsea. Di seguito un estratto dell’articolo:

“A Reggio Emilia, sabato, ci potrà essere Giuseppe Ambrosino, al momento seconda punta a disposizione vista l’assenza di Lukaku. Ma serve calma su ogni valutazione. Ieri, il Manchester United ha mandato in panchina Zirkzee e in tribuna Hojlund: anche il nome di Nicolas Jackson del Chelsea può tornar comodo. Che all’olandese ex Bologna ci ha pure pensato più di una volta e che ora potrebbe davvero fare al caso dell’attacco. Un attacco che aspetta e teme.”