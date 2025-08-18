Criscitiello tranquillizza gli interisti: arriveranno i colpi per superare Conte

Nel suo consueto editoriale su Sportitalia il giornalista Michele Criscitiello ha espresso il suo parere in merito al mercato dell’Inter. Si dice convinto che, dopo vari battute a vuoto come il rifiuto di Fabregas e la scelta di ripiego Chivu per la panchina, piuttosto che le vicende Lookman e Kone, la società nerazzurra nelle ultime due settimane di mercato sarà in grado di realizzare quei colpi che le permetteranno di scavalcare il Napoli nelle gerarchie della Serie A.

Tanto lavoro in questi ultimi giorni di mercato anche per il Napoli, con Manna impegnato costantemente a definire e concludere le trattative per i calciatori ancora mancanti per completare la rosa di mister Conte.

Poi – già da sabato prossimo – toccherà al campo, unico e indiscutibile giudice.