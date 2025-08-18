Cds – ” Napoli, si valutano diversi profili per l’attacco: torna di moda Zirkzee “

L”edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato delle importanti novità di mercato in merito al Napoli, che dopo l’infortunio di Romelu Lukaku è alla ricerca di un’occasione di mercato per sostituire il belga. Diversi profili sondati, tra cui il vecchio pallino Joshua Zirkzee. Ecco un estratto dell’articolo:

“C’è da capire l’entità dell’infortunio e pure chi potrà prendere il posto di Romelu nelle prime partite. Toccherà a Lorenzo Lucca farne le veci. S’è destreggiato più che bene nelle amichevoli precampionato, ha segnato quattro gol, ha dimostrato di essersi ben inserito nei meccanismi offensivi di Conte, ma non basta. C’è bisogno pure di un’alternativa nel ruolo di centravanti e allora in questi giorni si sfoglia la lista dei nomi, dei giocatori che – con la formula del prestito – potrebbero fare al caso del Napoli. C’è un vecchio pallino, come Joshua Zirkzee (24), che nel Manchester United, privo di coppe europee, giocherà molto probabilmente pochissimo, visto che i Red Devils hanno speso un’ottantina di milioni per Sesko: oltre allo sloveno, in rosa c’è ancora Hojlund, in uscita e destinato al Milan, e c’è pure il nuovo arrivato Cunha, che può fare la prima punta e che gli inglesi hanno pagato 74,2 milioni. Zirkzee – rimasto in panchina nell’esordio in Premier contro l’Arsenal – conosce il campionato italiano, vale ancora tanto, ma inevitabilmente s’è deprezzato. Ritroverebbe Beukema, compagno al Bologna, e conosce pure Lang, olandese come lui.”